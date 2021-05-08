«Рубин» обыграл тульский «Арсенал», проигрывая в ходе матча 0:2

В предпоследнем матче чемпионата РПЛ «Рубин» в Туле обыграл «Арсенал» со счетом 4:2. Таким образом, казанцы остались в числе претендентов на участие в еврокубках.

За день до игры казанцев отодвинул на пятое место «Сочи», так что «Рубину» непременно нужно было выиграть у «Арсенала».

Эту встречу из-за дисквалификации пропустил основной защитник казанцев Илья Самошников, который в прошлом туре получил красную карточку в игре с «Динамо». На его позиции вышел Александр Зуев. Также пропустил игру кореец Хван Ин Бом. Его место в старте занял Леон Мусаев.

Игра в Туле прошла под дождем: в итоге тяжелое поле, залитое водой, и сильные брызги после каждого падения. Гости сразу же перевели мяч на половину поля «Арсенала», и уже на восьмой минуте арбитр назначил за игру рукой пенальти в ворота хозяев. К «точке» подошел сербский форвард гостей Джордже Деспотович. Но после видеопросмотра арбитр изменил свое решение и отменил пенальти. Воодушевленные туляки ринулись вперед. На 25-й минуте Даниил Хлусевич неожиданным ударом в ближний угол забил первый гол «Арсенала», 1:0. Через семь минут Хлусевич навесил мяч во вратарскую гостей, где в падении головой Лука Джорджевич удвоил перевес хозяев, 2:0. За первые 45 минут казанцы ни разу не попали в створ ворот «Арсенала».

Совсем иначе прошла вторая половина встречи, когда за 13 минут казанцы не только отыгрались, но и вышли вперед. Так, сначала Деспотович реализовал пенальти, 2:1. Хозяева остались в меньшинстве, за вторую желтую карточку был удален Сергей Ткачев. Продолжая активное наступление, казанцы вскоре восстановили равновесие в счете. Это Денис Макаров, прорвавшись в чужую штрафную по правому флангу, попал в дальнюю штангу. Рикошет — 2:2. Наконец после подачи с углового шведский легионер «Рубина» Карл Старфельт отличным ударом головой послал мяч в ближний нижний угол ворот «Арсенала» — 2:3. Красивую точку в матче великолепным обводящим ударом поставил вышедший со свежими силами на замену Михаил Костюков, 2:4. Это его первый гол за «Рубин».

«Арсенал» (Тула) — «Рубин» (Казань) — 2:4 (2:0). Голы забили Хлусевич (25), Джорджевич (32) — Деспотович (53 — с пенальти), Макаров (59), Старфельт (66), Костюков (89). Предупреждены Ткачев, Джорджевич, Хлусевич, Григалава — Бакаев, Зуев, Зотов. На 52-й минуте за вторую желтую карточку удален Ткачев.

«Рубин»: Дюпин, Старфельт, Бегич, Зуев, Зотов, Абильгор, Мусаев (Игнатьев,41), Йевтич, Бакаев (Костюков, 74), Макаров (Уремович, 91), Деспотович.

После 29 игр в активе казанцев 52 очка, пятое место. В последнем туре, 16 мая, «Рубин» примет на своем поле волгоградский «Ротор».