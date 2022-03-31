Полузащитник «Рубина» Кучаев: «Болельщики весомая часть успеха. Поддержка для нас важна»

Полузащитник «Рубина» Константин Кучаев поделился ожиданиями от предстоящей игры 23-го тура Российской Премьер-лиги против «Химок». По словам футболиста, матч будет сложным, поскольку обеим командам нужно набирать очки.

«Это будет очень сложная игра, потому что им и нам нужны очки. Какой бы не был состав, игра получится очень сложной с большим количеством единоборств. Настрой хороший, мы обсудили прошедшие игры, обговорили их вместе с командой – все это мы обсудили и сейчас готовимся к "Химкам"», – сказал полузащитник клубному телевидению.

Кроме того, футболист заявил, что надеется на поддержку болельщиков в предстоящей встрече.

«Поддержка болельщиков всегда важна, а при поражениях тем более. Потому что это очень весомая часть успеха команды. Мы надеемся на их поддержку», – подчеркнул Кучаев.

Напомним, в данный момент «Рубин» с 25 очками занимает 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-лиги. От зоны стыковых матчей команду отделяет всего 5 очков.

Ближайшая игра против «Химок» состоится 1 апреля в 19:00 на стадионе «Ак Барс Арена».

Ранее спортивная редакция «Татар-информа» опубликовала материал, в котором объяснила, почему казанские болельщики не ходят на «Рубин».