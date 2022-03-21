Полузащитник «Рубина» Константин Кучаев вызван в сборную России по футболу. 24-летний футболист примет участие в учебно-тренировочном сборе национальной команды под руководством Валерия Карпина, который пройдет с 21 по 27 марта в Москве.

Стоит отметить, что полузащитник «Рубина» заменит футболиста «Динамо» Арсена Захаряна, который пропустит сбор. Уже завтра Кучаев прибудет в расположение национальной сборной.

Кучаев стал вторым футболистом «Рубина», вызванным в сборную России. Ранее в списке сборной оказался еще один представитель казанского клуба Илья Самошников.