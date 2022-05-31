Полузащитник «Рубина» Коновалов вернется из аренды в грозненском «Ахмате»

Полузащитник «Рубина» Игорь Коновалов вернется в казанский клуб после аренды в «Ахмате». Об этом сообщает пресс-служба грозненского клуба.

С июля прошлого года 25-летний хавбек выступал в аренде в составе «Ахмата». В минувшем сезоне Коновалов в 27 матчах отметился 3 голами и 1 результативной передачей.

Стоит отметить, что футболист перешел в «Рубин» в 2018 году из краснодарской «Кубани» за 300 тысяч евро. В составе казанцев игрок провел 73 встречи, в которых отметился двумя голами и 6 результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает россиянина в 1.5 миллиона евро.

Напомним, помимо Коновалова из аренд в расположение «Рубина» вернутся также защитник Алексей Грицаенко и нападающие Иван Игнатьев и Кирилл Косарев.

Ранее спортивная редакция «Татар-информа» опубликовала материал, представив, каким будет состав «Рубина» в следующем сезоне ФНЛ.