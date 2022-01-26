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Спорт
26 января 2022  21:06
Дамир Садриев

«Рубин» объявил об аренде полузащитника ЦСКА Константина Кучаева

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Казанский «Рубин» официально объявил об аренде до конца сезона полузащитника московского ЦСКА Константина Кучаева.

По данным пресс-службы клуба, соглашение предусматривает опцию выкупа за 5 миллионов евро. Перед переходом Кучаев продлил контракт с армейцами, который заканчивался в конце этого сезона. 

В нынешнем сезоне 23-летний футболист принял участие в 15 матчах и отметился одним забитым мячом. Transfermarkt оценивает полузащитника в 4 миллиона евро.  

#фк рубин #Футбол
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