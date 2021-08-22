Полузащитник «Рубина» Дарко Йевтич: Деспота и Хвичи не хватило сегодня

Полузащитник «Рубина» Дарко Йевтич, который стал автором ответного гола казанцев в матче против «Химок», который завершился вничью (1:1), подвел итог встречи 5-го тура РПЛ.

«Эмоции хорошие, но жалко, что не выиграли. У меня тоже ситуация была, чтобы забить второй. Но хорошо, что и не проиграли. "Химки" вели 1:0, но мы вернули счет и были у нас ситуации, чтобы выиграть», – рассказал футболист после матча.

Для швейцарского игрока с сербскими корнями этот гол стал дебютным в этом сезоне, но он не испытал от этого полноценной радости из-за потерянных очков.

«У меня настроения нет. Думаю, что у всех остальных тоже, потому что чувствовали, что могли выиграть, но надо ждать неделю и будет следующий шанс, чтобы выиграть. Деспота и Хвичи не хватило сегодня. Но думаю, что быстро они вернутся в состав – они очень важны для нас», – признался Йевтич.