Полузащитник «Рубина» Абильдгор готовится к игре против «Спартака» в общей группе

Опорный полузащитник «Рубина» Оливер Абильдгор готовится к предстоящей встрече в рамках 25-го тура Российской Премьер-лиге против «Спартака» в общей тренировочной группе.

Последние матчи футболист пропустил из-за травмы, полученной на зимних сборах в турецком Белеке.

Стоит отметить, что датский полузащитник является одним из двух легионеров, оставшихся в расположении казанского коллектива. Помимо Абильдгора в «Рубине» остался также тунисец Монтассар Тальби.

Матч против «Спартака» состоится в Москве на стадионе «Открытие Арена» завтра, 16 апреля, в 19:00 по московскому времени.

Ранее другой датчанин, экс-футболист казанского клуба Андерс Дрейер забил дебютный гол за «Мидтьюлланд».