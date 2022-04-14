Экс-футболист «Рубина» Андерс Дрейер забил дебютный гол за «Мидтьюлланд»

Бывший футболист «Рубина» Андерс Дрейер отличился первым голом в третьей игре за датский «Мидтьюлланд».

Полузащитник сборной Дании забил гол на 82 минуте матча в рамках третьего тура второго раунда Датской Суперлиги против «Рандерса» и помог своей команде победить со счетом 3:1. Дрейер отыграл 84 минуты, после чего был заменен.

Стоит отметить, что в составе казанского «Рубина» Дрейер забил 8 голов в 14 матчах.

Напомним, ранее бывший главный тренер казанского клуба Ринат Билялетдинов в интервью спортивной редакции «Татар-информа» поделился мнением о легионерах, покинувших «Рубин» этой весной.