Полузащитник «Оренбурга» о матче с «Рубином»: «Я уверен, что мы хорошо сыграем»

Полузащитник «Оренбурга» Ду Кейрос предположил, каким может оказаться исход встречи в предстоящем матче 24-го тура российской Премьер-лиги с «Рубином» в Казани.

– «Динамо» и «Рубин». Чем эти соперники отличаются друг от друга?

– Это две хорошие команды, они находятся в таблице выше, чем мы, но я уверен, что мы хорошо сыграем. Нужно сыграть лучше, чем с «Динамо».

– С «Динамо» ты играл не на своей привычной позиции. Значит ли это, что в матче с «Рубином» можно увидеть тебя там же?

– Это было решение тренера. Я сыграю там, где потребуется, если это будет необходимо, – цитирует Ду Кейроса Metaraitings.

26-летний полузащитник отметился дублем в матче предпоследнего тура с московским «Динамо» (3:3). Ду Кейрос является игроком питерского «Зенита» и находится в оренбургском клубе на правах аренды.

Ранее главный тренер «Руина» Франк Артига поделился ожиданиями от матча с «Оренбургом» и выделил в составе соперника южноамериканских футболистов.

В октябре 2025 года «Оренбург» возглавил экс-наставник набережночелнинского КАМАЗа Ильдар Ахметзянов. Контракт 42-летнего специалиста с клубом рассчитан на два года, с возможностью продления еще на один сезон. Ахметзянов является уроженцем Нижнекамска.

После 23 туров «Рубин» находится на седьмом месте с 33 очками. «Оренбург» идет на предпоследнем 15-м месте с 19 очками в турнирной таблице РПЛ.

Матч 24 тура РПЛ «Рубин» – «Оренбург» пройдет 11 апреля, в субботу, в Казани на стадионе «Ак Барс Арена». Начало – в 16:30 мск.