Наставник «Рубина» о матче с «Оренбургом»: «Нам предстоит серьезнейший матч»

Главный тренер «Рубина» Франк Артига поделился ожиданиями от предстоящего матча 24-го тура российской Премьер-лиги против «Оренбурга».

«Оренбург» – очень сложный соперник. После зимней паузы команда здорово смотрится. Тот факт, что они забили три гола «Динамо» – о многом говорит. В перерыве чемпионата в «Оренбурге» произвели хорошие усиления и там собран очень качественный состав, состоящий из креативной группы южно-американцев.

Также отмечу их вингеров Хорди Томпсон и Эмирджан Гюрлюк – они мне нравятся. Нам предстоит серьезнейший матч. Для «Оренбурга» это, можно сказать, финал, команда борется за выживание. У них остается семь туров для того, чтобы постараться сохранить прописку в РПЛ», – цитирует Артигу корреспондент «ТИ-Спорта».

10 октября 2025 года «Оренбург» возглавил экс-наставник набережночелнинского КАМАЗа Ильдар Ахметзянов. Контракт 42-летнего специалиста с клубом рассчитан на два года, с возможностью продления еще на один сезон. Ахметзянов является уроженцем Нижнекамска.

«Рубин» после 23 туров идет на седьмом месте с 33 очками в турнирной таблице РПЛ. «Оренбург» находится на предпоследнем 15-м месте с 19-ю очками.

Матча «Рубин» – «Оренбург» пройдет 11 апреля в Казани на стадионе «Ак Барс Арена». Начало – в 16:30 мск.