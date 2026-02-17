Бросит ли «Рубин» все силы на Олейникова? У форварда сорвался трансфер в «Локомотив»

По информации «Чемпионата», «Рубин» находится в активных переговорах с «Крыльями Советов» по трансферу нападающего Ивана Олейникова. Ранее форвард был близок к переходу в «Локомотив», но сделка сорвалась. Доберется ли Олейников до Казани за два дня до окончания трансферного окна – в материале «ТИ-Спорта».





Фото: pfcks.ru

Олейников был уже на пути в Москву, однако переговоры с «Локомотивом» завершились неудачно

Нападающий Иван Олейников является хрестоматийным примером талантливого поколения игроков, которое вывел на новый уровень тренер Игорь Осинькин. Присоединившись к «Крыльям Советов» в 2024 году из «Ахмата», форвард моментально стал лидером кризисного самарского коллектива, погрязшем в сложном финансовом положении.

За 25 матчей в прошедшем чемпионате России (2024/25) Олейников забил девять мячей и отдал три результативные передачи. Быстрый, мобильный и хорошо координированный – Иван Олейников идеально вклинивался в концепцию остроатакующего футбола Игоря Осинькина.

Поэтому неудивительно, что в текущее трансферное окно за нападающим выстроилась очередь из клубов РПЛ первой восьмерки. В виду продолжающегося нестабильного финансового состояния «Крылья Советов» не прочь расстаться с одним из своих звездных игроков, но, разумеется, за приличную компенсацию.

Как сообщал инсайдер Иван Карпов, «Локомотив» предложил самарцам наиболее выгодные условия за трансфер нападающего. За Олейникова «Крыльям» уходили 100 млн рублей и права на полузащитника Данилу Годяева. Волжан такой расклад устроил, но футболист до расположения «железнодорожников» так и не доехал. Как передал вчера «Чемпионат», Иван Олейников запросил у «Локомотива» зарплату – 5 млн рублей в месяц, что не устроило столичный клуб.

Для «Рубина» Олейников был бы идеальным вариантом усиления атаки

На фоне неудачных переговоров Олейникова с «железнодорожниками» в гонку за футболиста вновь включился «Рубин». По данным все того же «Чемпионата», сейчас казанская команда и сторона игрока находятся в активных переговорах.

«Рубин» может пойти на уступки Олейникову и согласиться на ту зарплату, которую требует нападающий. За прошедшие дни трансферного окна казанцы не подписали ни одного футболиста в атакующую линию. Хотя позиция вингера, наряду с центральным полузащитником, – одна из тех, которая нуждается в оперативном усилении. До рестарта РПЛ остается меньше двух недель, а футбольные идеи Франка Артиги не могут наигрываться в полной мере без подбора качественных исполнителей.

Концепция футбола испанского специалиста строится на том, что активно задействуется не только центральная часть поля, через который осуществляется контроль мяча, но и фланги, дающие остроту в нападении.

Объективно – с наличием техничных крайних атакующих вингеров у «Рубина» есть проблемы. Франк Артига, конечно, может положиться на Безрукова, Кузнецова, Ломовицкого или Мукбу, но это риск, который может не дать результата в официальных встречах, особенно в играх с грандами лиги («Краснодар», «Зенит», «Спартак», ЦСКА). Связка Олейников – Шабанхаджай на краях нападения смотрится куда предпочтительнее.

Фото: © Владимир Васильев, «Татар-Информ»

Отъезд Николы Чумича в испанский чемпионат располагает к тому, что трансфер Олейникова все же состоится

Неделями ранее «Рубин» официально расстался с полузащитником Николой Чумичем, который на правах аренды пополнил испанский клуб «Реал Сарагоса». Этой сделкой казанский клуб четко дал понять, что на место серба рассчитывает приобрести нового исполнителя. После тяжелой травмы Чумич так и не венулся на тот высокий уровень, который он показывал при Рахимове осенью 2023 года. Так что удерживать силом серба в Казани было бессмысленно.

С учетом того, что «Локомотив» был основным претендентом на Олейникова, сейчас фактически «Рубин» стал фаворитом в борьбе за нападающего. По информации Ивана Карпова, казанцы уже сделали предложение «Крыльям Советов» в размере 130 млн рублей. Вероятно, больше по деньгам никто из клубов РПЛ за форварда не предложит.

До конца трансферного окна «Рубин» по идее должен успеть оформить все детали сделки с Олейниковым. В перспективе нападающий может стать ключевым игроком казанской команды на несколько лет вперед. В будущем перед Артигой точно поставят задачу попасть в пятерку, если результаты предстоящей весной сложатся благополучно. Поэтому состав под испанского специалиста надо постепенно формировать уже в это зимнее трансферное окно.