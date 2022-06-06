Полузащитник «Балтики» Кузьмин может перейти в «Рубин»

Полузащитник «Балтики» Максим Кузьмин может стать футболистом «Рубина». Об этом в своем телеграм-канале сообщает журналист «Матч ТВ» Сергей Ильев.

По информации источника, 26-летний игрок, у которого вскоре окончится контракт с калининградским клубом раздумывает над двумя предложениями от «Рубина» и московского «Торпедо». Отмечается, что предложение казанского клуба привлекательнее по деньгам.

В минувшем сезоне Кузьмин провел в составе «Балтики» 29 матчей и отметился одним голом.

Ранее стало известно, что «Рубин» подписал контракт с одним из лучших форвардов прошлого розыгрыша ФНЛ, ганским форвардом «Оренбурга» Джоэлем Фамейе.