Получившая гитару от Раиса РТ школьница рассказала, что ее папа – боец СВО научил играть

Фото предоставлено Наилей Хасибзяновой

Заветная мечта семиклассницы из Буинска Елизаветы Нестеровой сбылась накануне Нового года. Подарок девочке передали от имени Раиса Татарстана Рустама Минниханова – его вручил глава Буинского муниципального района Ранис Камартдинов, который приехал к семье вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой.

Елизавета учится в 7 классе лицея № 2. Ее мечта – собственная гитара – тесно связана с отцом, Алексеем Нестеровым, который сейчас находится в зоне специальной военной операции. Именно он стал для дочери примером и вдохновением.

«Мне очень нравилось, как папа играл. Как его сильные руки перебирали струны. Он всегда говорил мне: «Ты сможешь», – рассказывает Лиза.

Фото предоставлено Наилей Хасибзяновой

Именно от отца она «заразилась» любовью к гитаре и музыке. Девочка начала заниматься в вокальном ансамбле, но в многодетной семье покупка дорогого инструмента постоянно откладывалась. В прошлом году Лиза вместе с мамой уже писала письмо в рамках республиканской акции «Елка желаний». Тогда мечта не сбылась, но в этом году ответ пришел быстро.

После того как Елизавета написала о своей мечте и отправила информацию о себе, с семьей вскоре связались. Ранис Камартдинов лично привез подарок из Казани, пожелал Лизе всегда оставаться такой же активной и велел усердно учиться. Вместе с гитарой девочка и ее младший брат получили сладкие гостинцы.

История этой мечты – это в первую очередь история семьи, которая живет ожиданием, поддержкой и верой. Отец Елизаветы был призван в зону СВО осенью 2022 года.

«Наш отец был призван в зону специальной военной операции осенью 2022 года. Он выходит на связь, когда есть возможность. Переживает за нас, а мы хотим, чтобы он был жив и здоров. Когда он был ранен и находился в госпитале, мы были его опорой, веря, что он встанет на ноги. За боевые заслуги отец был награжден медалью «За боевые отличия». Сегодня он снова на страже Родины. Огромное спасибо руководству за подарки, которые привезли нашей дочери и сыну. Пусть наступающие годы принесут мир каждому человеку», – сказала мама Елизаветы Оксана Нестерова.

Лиза сразу сообщила радостную новость отцу. А узнав, что об этом напишут в газете, попросила передать поздравление всем жителям с наступающим Новым годом и сказать, что победа будет за нами.

В своем ежегодном послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов отметил, что основная задача для всех органов власти сегодня – обеспечить надежный тыл бойцам, защищающим суверенитет нашей страны на передовой.