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Ру Тат
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Происшествия
28 февраля 2022  14:38
Павел Климчак

Получавших взятки автоинспекторов из РТ выявили и задержали сотрудники ГИБДД

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То, что двое сотрудников регистрационно-экзаменационного отделения ГИБДД в Арском районе получали взятки за сдачу экзамена по ПДД, установили оперативники ОРЧ собственной безопасности МВД по РТ и сотрудники контрольно-профилактического отдела ГИБДД Татарстана.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало о том, что за решетку отправили двух автоинспекторов из Арского района, бравших взятки за сдачу экзамена ПДД.

Кроме того, все незаконно полученные водительские удостоверения были аннулированы.

Республиканская Госавтоинспекция предупреждает о недопущении незаконной сдачи экзаменов на ПДД и призывает кандидатов в водители со всей ответственностью отнестись к их сдаче.

#взятки #автоинспекторы
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