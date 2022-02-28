Получавших взятки автоинспекторов из РТ выявили и задержали сотрудники ГИБДД

То, что двое сотрудников регистрационно-экзаменационного отделения ГИБДД в Арском районе получали взятки за сдачу экзамена по ПДД, установили оперативники ОРЧ собственной безопасности МВД по РТ и сотрудники контрольно-профилактического отдела ГИБДД Татарстана.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало о том, что за решетку отправили двух автоинспекторов из Арского района, бравших взятки за сдачу экзамена ПДД.

Кроме того, все незаконно полученные водительские удостоверения были аннулированы.

Республиканская Госавтоинспекция предупреждает о недопущении незаконной сдачи экзаменов на ПДД и призывает кандидатов в водители со всей ответственностью отнестись к их сдаче.