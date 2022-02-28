За решетку отправили двух автоинспекторов из РТ, бравших взятки за сдачу экзамена ПДД

Как было установлено в суде, двое автоинспекторов из Арского района – экс-начальник регистрационно-экзаменационного районного отделения ГИБДД и его подчиненный – с августа 2019 по январь 2020 года через посредников получали взятки за сдачу теоретического экзамена по ПДД. При этом сами кандидаты в водители экзамен не проходили. В некоторых случаях за них это делали подставные лица.

Размер взятки варьировался от 10 до 28 тысяч рублей. На автоинспекторов возбудили уголовные дела по статьям за получение взятки, служебный подлог и злоупотребление полномочиями. Также заведены уголовные дела за посредничество во взяточничестве на троих гражданских. Свою вину экс-сотрудники полициии не признали.

В конечном итоге Арский районный суд отправил обоих автоинспекторов в колонию строгого режима: экс-начальника отделения – на 7,5 лет со штрафом в полмиллиона, его подчиненного – к 8,5 годам со штрафом в 600 тысяч рублей. При этом им обоим будет запрещено занимать должности на госслужбе в течение 4 лет для экс-главы отделения и 4,5 лет для его подчиненного.

Посредников приговорили к условным срокам лишения свободы и штрафам от 75 до 300 тысяч рублей. Об этом ИА «Татар-информ» сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.