«Получается, сдаем детей в камеру хранения»: Хадиуллин высказался о детсадах без лицензии

Министр образования и науки Татарстана Ильсур Хадиуллин прокомментировал сообщение о том, что в частном детском саду Казани ребенка заперли в подсобке. Система образования всегда борется с такими явлениями, сказал он журналистам на секции республиканского августовского совещания работников образования и науки.

«Мы не должны такого допускать. Эти нарушения со стороны министерства будут пресекаться, – заявил Хадиуллин. – Называть такие частные учреждения, которые ведут деятельность без учебного процесса и воспитания, детсадами нельзя. Это накладывает тень на систему образования».

Он пояснил, что подобные случаи возникают из-за родителей, которые отдают своих детей в учреждения, не имеющие лицензию на образовательную деятельность.

«В детском саду реализуется образовательный процесс, а в таких учреждениях идет лишь уход и присмотр за детьми. Это разные вещи. Там нет программы, соответствующих учителей, работников. Просто привели ребенка, оставили, накормили, напоили, а развивающей среды нет. Это получается, мы просто сдаем детей в камеру хранения. Такого не должно быть», – подчеркнул министр.

Глава Минобрнауки добавил, что частные организации должны обращаться за получением лицензии, а для этого необходимо создать условия, как в детском саду. «Там должны быть кадры, создана безопасность, видеонаблюдение, кухня, питание. Все это накладывает огромную ответственность на людей, которые создают такие учреждения», – заключил он.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что следователи организовали проверку после размещения в соцсетях информации о применении насилия к ребенку в одном из частных детсадов.