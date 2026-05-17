news_header_top
Руc Тат
16+
news_top
Происшествия 17 мая 2026 10:10

Полтысячи БПЛА уничтожены над регионами РФ минувшей ночью

Читайте нас в
Телеграм

556 тысяч вражеских беспилотников уничтожены минувшей ночью средствами ПВО. Об этом сообщает Минобороны России.

«С 22.00 мск 16 мая до 7.00 мск 17 мая дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 556 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Калужской, Курской, Орловской, Брянской, Воронежской, Тульской, Смоленской, Псковской, Липецкой, Тверской, Ростовской областей, Краснодарского края, Московского региона, Республики Крым и акваториями Черного и Азовского морей», – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о гибели трех человек в подмосковных Химках в результате удара украинскими БПЛА.

#атака БПЛА #беспилотники #бпла #минобороны рф
news_right_1
news_right_2
news_bot
Самое читаемое
«Никто не помог! Хозяин стоял и смотрел!»: бультерьер изувечил девочку в РТ

«Никто не помог! Хозяин стоял и смотрел!»: бультерьер изувечил девочку в РТ

17 мая 2026
Три человека погибли в Химках из-за ударов вражеских БПЛА

Три человека погибли в Химках из-за ударов вражеских БПЛА

17 мая 2026
Новости партнеров