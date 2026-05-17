Полтысячи БПЛА уничтожены над регионами РФ минувшей ночью
556 тысяч вражеских беспилотников уничтожены минувшей ночью средствами ПВО. Об этом сообщает Минобороны России.
«С 22.00 мск 16 мая до 7.00 мск 17 мая дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 556 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Калужской, Курской, Орловской, Брянской, Воронежской, Тульской, Смоленской, Псковской, Липецкой, Тверской, Ростовской областей, Краснодарского края, Московского региона, Республики Крым и акваториями Черного и Азовского морей», – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось о гибели трех человек в подмосковных Химках в результате удара украинскими БПЛА.