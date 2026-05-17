Три человека погибли в Химках из-за ударов вражеских БПЛА

Три человека погибли в Химках из-за атаки вражеских беспилотников. Об этом сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. По данным главы региона, в результате попадания БПЛА в частный дом в микрорайоне Старбеево погибла женщина. Еще один человек находится под завалами. В деревне Погорелки погибли мужчина и женщина – украинский беспилотник попал в строящийся дом.



Кроме того, в Истре четыре человека пострадали из-за попадания БПЛА в жилые дома – в многоквартирный дом в Дедовске на улице Космонавтов и в шесть частных домов поселка Агрогородок. Согласно предварительным данным, травмы получили трое мужчин и женщина.

