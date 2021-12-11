Польский политик: Россия на переговорах с США выглядела выигрышно

Президент России Владимир Путин знает слабые точки американского коллеги Джо Байдена и достигает своих целей во время переговоров с Соединенными Штатами. Об этом заявил экс-замминистра иностранных дел Польши Павел Коваль, передает РИА Новости.

«[Путин] считает президентство Байдена слабым, и во многом он прав. Стараясь не упускать возможностей, он ведет собственную игру, — посчитал Коваль. — С точки зрения престижа на последней встрече победила Россия».

Бывший замминистра призвал не рассматривать прошедшую беседу как способную в один момент «решить судьбу мира». Однако, отметил политик, Россия выглядела на переговорах выигрышно.

Коваль выразил мнение, что в результате саммита Москва получила гарантии ослабления давления на «Северный поток — 2» со стороны Вашингтона, однако не уточнил, почему он сделал такой вывод. Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркивал, что газопровод в беседе лидеры не упоминали.

Напомним, переговоры президентов прошли по защищенной видеосвязи 7 декабря.