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Польский оператор рассказал, когда заработает нить нефтепровода «Дружба» в ФРГ
Поставки нефти в Германию по нефтепроводу «Дружба» планируют возобновить во вторник. К этому времени ожидается завершение ремонтных работ на поврежденном участке, заявил польский оператор нефтепровода PERN.
Рабочие уже приступили к ремонтным работам на данном участке. «Это магистраль, по которой нефть из морских поставок идет в западном направлении, — цитирует заявление РИА Новости. — Ведутся ремонтные работы. Как ожидается, прокачка возобновится утром во вторник».
Ранее «Татар-информ» сообщал о повреждении одной из веток «Дружбы» в направлении ФРГ. Участок расположен в районе Ходеч.
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