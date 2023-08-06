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Экономика 6 августа 2023 16:10

Польский оператор рассказал, когда заработает нить нефтепровода «Дружба» в ФРГ

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Польский оператор рассказал, когда заработает нить нефтепровода «Дружба» в ФРГ
Фото: © «Татар-информ»

Поставки нефти в Германию по нефтепроводу «Дружба» планируют возобновить во вторник. К этому времени ожидается завершение ремонтных работ на поврежденном участке, заявил польский оператор нефтепровода PERN.

Рабочие уже приступили к ремонтным работам на данном участке. «Это магистраль, по которой нефть из морских поставок идет в западном направлении, — цитирует заявление РИА Новости. — Ведутся ремонтные работы. Как ожидается, прокачка возобновится утром во вторник».

Ранее «Татар-информ» сообщал о повреждении одной из веток «Дружбы» в направлении ФРГ. Участок расположен в районе Ходеч.

#нефтепровод #фрг
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