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Из-за утечки отключили нить нефтепровода «Дружба» в направлении Германии
Одна из магистралей нефтепровода «Дружба» в направлении Германии была отключена из-за утечки на польской территории. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на оператора в Польше PERN.
«В субботу вечером системы автоматики PERN обнаружили разгерметизацию трубопровода „Дружба“ в районе Ходеч на одной из двух ниток западного участка, по которому нефть поступает в Германию», — сказали в компании.
Вторая нитка продолжает работать. Оператор заявил, что угрозы здоровью и жизни населения нет, сейчас выясняются причины ЧП.
«Дружба» берет свое начало в Альметьевске, нефтепровод проходит через Брянск, после разветвляется на два участка: северный (по территории Беларуси в направлении Польши) и южный (по украинской территории в сторону Венгрии, Словакии, Чехии).
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