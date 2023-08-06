Из-за утечки отключили нить нефтепровода «Дружба» в направлении Германии

Одна из магистралей нефтепровода «Дружба» в направлении Германии была отключена из-за утечки на польской территории. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на оператора в Польше PERN.

«В субботу вечером системы автоматики PERN обнаружили разгерметизацию трубопровода „Дружба“ в районе Ходеч на одной из двух ниток западного участка, по которому нефть поступает в Германию», — сказали в компании.

Вторая нитка продолжает работать. Оператор заявил, что угрозы здоровью и жизни населения нет, сейчас выясняются причины ЧП.

«Дружба» берет свое начало в Альметьевске, нефтепровод проходит через Брянск, после разветвляется на два участка: северный (по территории Беларуси в направлении Польши) и южный (по украинской территории в сторону Венгрии, Словакии, Чехии).