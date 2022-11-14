Польша решила принудительно выкупить долю «Газпрома» в газопроводе «Ямал — Европа»

Власти Польши подтвердили введение принудительного управления в отношении доли российской корпорации «Газпром» в компании EuRoPol GAZ, владеющей польским участком трубопровода «Ямал — Европа». Соответствующее заявление разместило Министерство развития и технологий страны.

«В компании „Газпром“, внесенной в санкционный список, сегодня по решению министра развития и технологий Вальдемара Буды была создана временная принудительная администрация. Она охватывает все доли „Газпрома“ в компании EuRoPol GAZ. Таким образом будет обеспечена безопасность критической инфраструктуры», — отмечают в ведомстве.

«Установление принудительной администрации необходимо для надлежащего функционирования EuRoPol GAZ, в том числе во избежание паралича принятия решений в этой компании и обеспечения безопасности критической инфраструктуры <…>. Это решение служит повышению энергетической и экономической безопасности Польши», —прокомментировал это событие сам Буда.

До этого о решении польских властей рассказало издание Parkiet. Оно обратило внимание на то, что основанием для такого шага стало представление Агентства внутренней безопасности.