Польша решила принудительно выкупить долю «Газпрома» в газопроводе «Ямал — Европа»
Власти Польши подтвердили введение принудительного управления в отношении доли российской корпорации «Газпром» в компании EuRoPol GAZ, владеющей польским участком трубопровода «Ямал — Европа». Соответствующее заявление разместило Министерство развития и технологий страны.
«В компании „Газпром“, внесенной в санкционный список, сегодня по решению министра развития и технологий Вальдемара Буды была создана временная принудительная администрация. Она охватывает все доли „Газпрома“ в компании EuRoPol GAZ. Таким образом будет обеспечена безопасность критической инфраструктуры», — отмечают в ведомстве.
«Установление принудительной администрации необходимо для надлежащего функционирования EuRoPol GAZ, в том числе во избежание паралича принятия решений в этой компании и обеспечения безопасности критической инфраструктуры <…>. Это решение служит повышению энергетической и экономической безопасности Польши», —прокомментировал это событие сам Буда.
До этого о решении польских властей рассказало издание Parkiet. Оно обратило внимание на то, что основанием для такого шага стало представление Агентства внутренней безопасности.
Поставки газа по трубопроводу «Ямал — Европа» были прекращены еще 30 марта, сейчас труба работает только в реверсном направлении — из Германии в Польшу. «Газпром» находится под польскими санкциями, EuRoPol GAZ — под российскими.