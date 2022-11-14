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Ру Тат
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Экономика
14 ноября 2022  19:44

Польша решила принудительно выкупить долю «Газпрома» в газопроводе «Ямал — Европа»

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Власти Польши подтвердили введение принудительного управления в отношении доли российской корпорации «Газпром» в компании EuRoPol GAZ, владеющей польским участком трубопровода «Ямал — Европа». Соответствующее заявление разместило Министерство развития и технологий страны.

«В компании „Газпром“, внесенной в санкционный список, сегодня по решению министра развития и технологий Вальдемара Буды была создана временная принудительная администрация. Она охватывает все доли „Газпрома“ в компании EuRoPol GAZ. Таким образом будет обеспечена безопасность критической инфраструктуры», — отмечают в ведомстве.

«Установление принудительной администрации необходимо для надлежащего функционирования EuRoPol GAZ, в том числе во избежание паралича принятия решений в этой компании и обеспечения безопасности критической инфраструктуры <…>. Это решение служит повышению энергетической и экономической безопасности Польши», —прокомментировал это событие сам Буда.

До этого о решении польских властей рассказало издание Parkiet. Оно обратило внимание на то, что основанием для такого шага стало представление Агентства внутренней безопасности.

Компания EuRoPol GAZ — совместное предприятие «Газпрома» и польской PGNiG (48,82 и 51,18%, включая дочернюю фирму Gas-Trading, акций соответственно), которое является собственником польского участка газопровода «Ямал — Европа». Оператором этого участка трубы, как и всей газотранспортной системы Польши, является польская компания Gaz-System.

Поставки газа по трубопроводу «Ямал — Европа» были прекращены еще 30 марта, сейчас труба работает только в реверсном направлении — из Германии в Польшу. «Газпром» находится под польскими санкциями, EuRoPol GAZ — под российскими.
#россия и польша #поставки газа
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