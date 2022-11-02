news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Политика
2 ноября 2022  10:56

Польша начинает строить ограждение на границе с Россией

news_top_970_100

Сегодня в Польше начинается строительство временного ограждения на границе с Россией. С таким заявлением выступил министр национальной обороны страны Мариуш Блащак.

«Из-за того, что аэропорт Калининграда стал открыт для рейсов из Ближнего Востока и Африки, я решил предпринять меры по усилению безопасности границы. Уже сегодня начнутся работы саперов по постройке временного заграждения на границе Польши и Калининградской области», — приводит его слова РИА Новости.

Напомним, что огородиться от России предлагает и Финляндия. Для этого, уверила 3 октября Премьер-министр страны Санна Марин, у Хельсинки имеются все основания.

#польша #граница
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100