Польша начинает строить ограждение на границе с Россией

Сегодня в Польше начинается строительство временного ограждения на границе с Россией. С таким заявлением выступил министр национальной обороны страны Мариуш Блащак.

«Из-за того, что аэропорт Калининграда стал открыт для рейсов из Ближнего Востока и Африки, я решил предпринять меры по усилению безопасности границы. Уже сегодня начнутся работы саперов по постройке временного заграждения на границе Польши и Калининградской области», — приводит его слова РИА Новости.

Напомним, что огородиться от России предлагает и Финляндия. Для этого, уверила 3 октября Премьер-министр страны Санна Марин, у Хельсинки имеются все основания.