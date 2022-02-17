Польша планирует отгородиться забором и от России

Польша рассматривает возможность строительства забора на границе с Россией. Об этом со ссылкой на заявление замминистра национальной обороны страны Войцеха Скуркевича сообщает РИА Новости.

«Мы не строим стену на польско-российской границе, мы только планируем, — объяснил замглавы ведомства. — Это действия, которые есть в планах пограничной стражи».

Ранее страна начала строить заграждение на границе с Белоруссией, которое решено было возвести из-за миграционного кризиса в последней. Планируется, что длина заграждения составит 186 км, а высота — 5 метров. Его стоимость оценивается в около 400 млн долларов.