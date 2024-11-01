Польша ответила на упреки Зеленского: Возможности Варшавы ограничены

Владимир Зеленский обвинил Польшу в нежелании передавать Украине обещанные истребители МиГ-29, а также перехватывать ракеты над украинской территорией. В ответ польский министр иностранных дел Радослав Сикорский сказал, что возможности Варшавы ограничены.

Он напомнил Зеленскому, что Украине ранее давали почти 300 танков польского производства и другой техники, в том числе самолеты, но, как цитирует спикера ТАСС, «не все возможно».

Глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, отвечая на истерику Зеленского, добавил, что у страны в приоритете – ее обороноспособность, а не помощь Киеву. Причем ранее польские власти дали Украине «столько военной техники, сколько было возможно». В свою очередь, Варшава отказалась перехватывать над Украиной ракеты из-за того, что не было соответствующего решения со стороны НАТО, объяснил он.

Ранее Зеленский выступил с «обвинением» в адрес стран БРИКС. Он заявил, что, посетив саммит в Казани, члены объединения тем самым поддержали Россию.