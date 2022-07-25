Польша отказалась делиться газом с другими странами ЕС

Польша выступает против того, чтобы делиться природным газом с другими странами Евросоюза. Такое заявление сделала министр климата и окружающей среды Польши Анна Москва.

«Тяжело дискутировать об обязательных механизмах, подготовленных Европейской комиссией за несколько дней, можно сказать на коленке, — подчеркнула Москва. — Мы на это не можем согласиться, и не только мы».

По словам министра, такое решение не устраивает также власти Греции, Португалии, Испании, Кипра, Мальты и других стран.

Предложение Еврокомиссии Москва назвала новым механизмом газовой солидарности и подчеркнула, что в нем неприемлемым является попытка навязать обязательные механизмы редукции.

«Мы можем говорить на тему добровольных механизмов, мы можем говорить на тему экономии в отдельных странах, так как говорит Международное энергетическое агентство», — сказала она.

Москва добавила, что их хранилища на данный момент уже полны, у страны есть безопасные поставки.

«Все потребности удовлетворены в отличии от 11 стран Европейского союза, которые уже сегодня ввели ограничения», — напомнила министр.

20 июля Еврокомиссия предложила новое регулирование о скоординированных мерах по сокращению спроса на природный газ, согласно которому предполагается введение поначалу добровольных целей для всех стран — членов ЕС снизить спрос на газ на 15% начиная с 1 августа 2022 года по 31 марта 2023-го. Это соответствует 45 млрд кубометров газа.

Предложения Еврокомиссии должны быть согласованы квалифицированным большинством стран Евросоюза в Совете ЕС, передает РИА Новости. Ранее сообщалось, что Греция потребует исключить ее из плана ЕК по сокращению потребления природного газа.