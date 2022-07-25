Греция потребует исключить ее из плана ЕК по сокращению потребления природного газа

На внеочередном совете министров энергетики стран Евросоюза, который пройдет в среду, Греция потребует исключить ее из плана по сокращению потребления природного газа на 15%. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя греческого Кабмина Янниса Иконому.

20 июля Еврокомиссия предложила новое регулирование о скоординированных мерах по сокращению спроса на газ, согласно которому страны — члены ЕС должны добровольно снизить потребление газа на 15% начиная с 1 августа 2022 года по 31 марта 2023-го. Предложение должно быть согласовано квалифицированным большинством стран в Совете ЕС.

«Должен сказать, что это предложение Европейской комиссии о сокращении на 15% потребления газа в том виде, как оно опубликовано ЕК, принимая во внимание средние объемы потребления за последние 15 лет, не может быть принято нашим правительством», — заявил Иконому.

Он пояснил, что его стране придется сократить показатель больше, чем на 15%, — на 24%, поэтому Греция будет добиваться изменения данного предложения.

«Она будет добиваться исключения нашей страны из этого уменьшения, — сказал официальный представитель греческого Правительства. — Мы считаем предложение Еврокомиссии в нынешнем виде неприемлемым для нашей страны».