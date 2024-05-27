Польша объявила о введении ограничения на передвижения российских дипломатов

Власти Польши вводят ограничения на передвижение по стране российских дипломатов. Об этом рассказал журналистам польский министр иностранных дел Радослав Сикорский, передает ТАСС.

«Мы вводим ограничения на передвижение российских дипломатов по стране — сказал руководитель польского МИДа после заседания Совета Европейского Союза по иностранным делам, прошедшего в Брюсселе.

По словам Сикорского, сотрудники российского посольства смогут передвигаться только внутри столичного региона — Мазовецкого воеводства. Вместе с тем эти ограничения не коснутся посла РФ в Варшаве Сергея Андреева, уточнил он.

Ранее, в апреле, глава МИД Чехии Ян Липавский хотел призвать коллег по Евросоюзу вновь обсудить предложение ограничить передвижение российских дипломатов по Шенгенской зоне территорией государств, где они аккредитованы. Впервые о появлении похожей инициативы стало известно еще в феврале.