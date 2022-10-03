Финский Премьер предложила скорее построить ограждения на границе с Россией

В Финляндии планируют отгородиться от России — по мнению Премьер-министра Санны Марин, для этого имеются все основания. Надежду на скорейшее возведение ограждений на границе она выразила во время поездки в город Йоэнсуу.

«Я считаю, что по этому вопросу все еще необходим парламентский консенсус, например, между парламентскими партиями. Однако предпосылки для принятия решения имеются», — цитирует ее РИА Новости.

Ранее Финляндия объявила о закрытии границы для российских туристов, о чем сообщал «Татар-информ».

Протяженность границы между государствами составляет 1,3 тыс. километров. Ограждения, отметили в финской погранслужбе, охватят свыше 260 километров.