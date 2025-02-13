Полпреды Татарстана и Алтая обсудили в Москве вопросы сотрудничества

Фото: пресс-служба Полпредства РТ в РФ

Вице-премьер РТ – полномочный представитель РТ в РФ Равиль Ахметшин встретился в Москве с коллегой – и. о. вице-премьера Республики Алтай – полномочным представителями РА в РФ Владимиром Полетаевым. Об этом сообщает пресс-служба полпредства.

Владимир Полетаев впервые посетил Полпредство Татарстана. Политик был назначен на эту должность в декабре прошлого года. До этого начиная с 2014-го он представлял в Совете Федерации Правительство Республики Алтай.

Стороны обсудили возможности расширения и укрепления сотрудничества между регионами. Ахметшин упомянул природное разнообразие Алтая и обратил внимание на успешное развитие туристической инфраструктуры региона.

Кроме того, собеседники затронули возможность подписания нового Соглашения между Республикой Татарстан и Республикой Алтай о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической, социально-культурной и иных сферах. Предыдущее такое соглашение было подписано в 2020 году.

Полетаев заметил, что Полпредство Татарстана в своей работе много внимания уделяет объединению и поддержке молодежи, а также помощи участникам специальной военной операции и их семьям.

Во встрече принял участие заместитель полпреда РТ в РФ по координации международных и экономических связей Фаннур Гарифуллин.