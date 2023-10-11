Парламентарии Татарстана и Горного Алтая подписали соглашение о сотрудничестве

Сегодня в Горно-Алтайске, столице Республики Алтай, было подписано соглашение о сотрудничестве между Государственным Советом Татарстана и Государственным Собранием — Эл Курултаем Алтая.

Подписи под документом поставили главы двух парламентов — Фарид Мухаметшин и Артур Кохоев. В торжественной церемонии приняли участие депутаты Государственного Совета РТ Римма Ратникова и Ркаил Зайдулла (председатель Союза писателей РТ), сообщает пресс-служба татарстанского парламента.

Между Татарстаном и Алтаем сложились давние традиции межпарламентского сотрудничества. Первое такое соглашение было подписано почти двадцать лет назад, 7 июля 2004 года. Налажены тесные торгово-экономические и научно-технические связи, в гуманитарной сфере также существует немало точек соприкосновения, замечают в Госсовете РТ.

Приветствуя депутатский корпус Алтая, Фарид Мухаметшин поблагодарил коллег за приглашение посетить братскую для Татарстана республику. «Плотное взаимодействие депутатского корпуса, наших руководителей подтолкнуло нас на выработку обновленного соглашения, которое на современном этапе учитывает солидный багаж парламентского взаимодействия. Мы заинтересованы в развитии сотрудничества с Республикой Алтай по вопросам агропромышленной сферы и туристической отрасли», — подчеркнул он.

Мухаметшин обратил внимание коллег на работу парламента Татарстана, рассказал о взаимодействии с депутатами Государственной Думы, избранными от республики, и о проводимой в регионе политике по сохранению мира и межнационального согласия.

«Думаю, что этот визит откроет новые возможности для укрепления взаимодействия двух парламентов, а дружба между нашими республиками, значительно усилится во благо и в интересах обоих субъектов Российской Федерации», — заметил политик впоследствии при общении с журналистами.

В свою очередь Председатель Государственного Собрания — Эл Курултая Алтая Артур Кохоев также констатировал необходимость обновления соглашения. «Наши народы объединяют общие исторические и культурные формы. Сегодня необходимо обновить, определить новые механизмы общения и межпарламентского взаимодействия. Подписание обновленного соглашения — новый виток в укреплении дружбы, взаимовыгодного сотрудничества между нашими регионами и парламентами. Мы благодарны тому, что парламент Татарстана принял наше предложение посетить нашу республику», — сказал он.

В завершение церемонии Председатель Государственного Собрания — Эл Курултая Артур Кохоев вручил своему татарстанскому коллеге Фариду Мухаметшину памятную медаль «Парламент Республики Алтай» за большой личный вклад в развитие и укрепление межпарламентского сотрудничества.

Кроме того, в первой половине дня парламентарии посетили стелу «Алтай — сердце Евразии». Стела, открытая с участием Председателя Госсовета РТ Фарида Мухаметшина в июле 2006 года как памятный знак на въезде в Республику Алтай, была изготовлена по инициативе первого Президента Татарстана Минтимера Шаймиева и передана Горному Алтаю в дар по случаю 250-летия добровольного вхождения алтайского народа в состав России. Памятник является символом объединения тюркских народов. В сквере, разбитом у стелы, парламентарии высадили саженцы кедра.

Помимо этого, в горноалтайском мемориальном комплексе «Парк Победы» члены парламентской делегации поклонились памяти павших на Великой Отечественной войне и возложили цветы к памятнику воинам.

Затем татарстанцы посетили памятник известному алтайскому художнику, выдающемуся общественно-политическому деятелю, одному из основателей алтайской государственности Григорию Чорос-Гуркину. Традиционно здесь 11 октября проходят мероприятия в память о жертвах политических репрессий. У памятника собрались представители органов власти, общественных организаций, ветераны, школьники и студенты.

«Отрадно, что здесь столь трепетно относятся к памяти Григория Ивановича и всех тех, кого затронули массовые репрессии. В наших силах — сохранить эту память для будущих поколений. Для нас как депутатов крайне важно развивать прочные правовые основы гражданского общества, продолжать демократические преобразования», — заметил в связи с этим Фарид Мухаметшин.

На вторую половину дня намечена встреча татарстанской делегации с активом татарской диаспоры Алтайского края и Республики Алтай.