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Полпредство Татарстана исполнило мечту эвакуированных из Волчанска детей
Полномочное представительство Татарстана в Москве организовало экскурсию по столице России для семьи с детьми, эвакуированной из Волчанска в Харьковской области, за который уже долгое время идут бои. Об этом сообщает пресс-служба полпредства.
Эта семья на несколько дней приехала в Москву из Орла, где эвакуированные живут в пункте временного размещения. Ранее их вывели из Волчанска российские бойцы группировки «Север». До этого семилетние Софья и Елизавета, 14-летняя Анастасия, их мать Светлана и бабушка Любовь месяц жили в подвале разрушенного дома. Отец и дед девочек (сын и муж Любови) погибли в те дни.
С детьми, их мамой и бабушкой всё время их пребывания в Москве общался вице-премьер РТ — полномочный представитель РТ в РФ Равиль Ахметшин. «Все члены семьи в Москве побывали впервые, и надеемся — впечатлений у них хватит надолго», — заметили в полпредстве.
Эвакуированные покатались по Москве-реке, прогулялись по Красной площади и парку «Зарядье». Также они побывали в парке развлечений «Остров мечты» с его аттракционами и Московском цирке Никулина на Цветном бульваре. Кроме того, дети посетили Московский зоопарк — об этом они мечтали давно, и полпредство помогло исполнить их мечту.
Телеканал «Звезда» снял программу об этой семье, которую российские военные выводили из обстреливаемого Волчанска с помощью беспилотника. О дате и времени ее выхода в эфир будет сообщено дополнительно.
Фото: пресс-служба Полпредства РТ в РФ.
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