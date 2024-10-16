Полпредство Татарстана исполнило мечту эвакуированных из Волчанска детей

Фото: пресс-служба Полпредства РТ в РФ

Полномочное представительство Татарстана в Москве организовало экскурсию по столице России для семьи с детьми, эвакуированной из Волчанска в Харьковской области, за который уже долгое время идут бои. Об этом сообщает пресс-служба полпредства.

Эта семья на несколько дней приехала в Москву из Орла, где эвакуированные живут в пункте временного размещения. Ранее их вывели из Волчанска российские бойцы группировки «Север». До этого семилетние Софья и Елизавета, 14-летняя Анастасия, их мать Светлана и бабушка Любовь месяц жили в подвале разрушенного дома. Отец и дед девочек (сын и муж Любови) погибли в те дни.

С детьми, их мамой и бабушкой всё время их пребывания в Москве общался вице-премьер РТ — полномочный представитель РТ в РФ Равиль Ахметшин. «Все члены семьи в Москве побывали впервые, и надеемся — впечатлений у них хватит надолго», — заметили в полпредстве.

Эвакуированные покатались по Москве-реке, прогулялись по Красной площади и парку «Зарядье». Также они побывали в парке развлечений «Остров мечты» с его аттракционами и Московском цирке Никулина на Цветном бульваре. Кроме того, дети посетили Московский зоопарк — об этом они мечтали давно, и полпредство помогло исполнить их мечту.

Телеканал «Звезда» снял программу об этой семье, которую российские военные выводили из обстреливаемого Волчанска с помощью беспилотника. О дате и времени ее выхода в эфир будет сообщено дополнительно.

Город Волчанск в Харьковской области Украины был занят Вооруженными силами РФ в первый же день начала специальной военной операции, 24 февраля 2022 года. Но 11 сентября того же года российские войска оставили город. Бои за Волчанск возобновились 13 мая текущего, 2024 года и продолжаются до сих пор.

Фото: пресс-служба Полпредства РТ в РФ.