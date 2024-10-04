Полпредство Татарстана подготовило программу в Москве для семьи, спасенной из Волчанска

Фото: пресс-служба Полпредства РТ в РФ

Полномочный представитель Татарстана в России Равиль Ахметшин встретился с семьей из Волчанска, которую спасли из обстреливаемого Волчанска в Харьковской области российские бойцы. В Москву на несколько дней они прибыли из Орла, где живут в пункте временного размещения, рассказали в пресс-службе полпредства.

Дети и женщины долгое время находились в подвале своего разрушенного дома, под обстрелами. Дрон военнослужащих группировки «Север» обнаружил бабушку детей Любовь, которая держала в руках белую футболку и просила о помощи.

«Дрон мне „мигнул“ огонечком, дав понять, что все хорошо», — поделась воспоминаниями она.

Бойцы более часа с помощью дрона выводили семью из обстреливаемого города. Вела всех старшая старшая из детей Анастасия. В те дни погибли супруг и 36-летний сын Любови. Они были похоронены в Белгороде.

Полномочный представитель Татарстана встретился с 7-летними Софьей и Елизаветой, 14-летней Анастасией, их мамой Светланой и бабушкой Любовью. Младшие девочки в этом году пошли в первый класс, а старшая учится в восьмом классе. Дети признаются, что очень рады впервые посетить столицу России.

Полномочное представительство Татарстана подготовило для них насыщенную программу. Семья прокатится на теплоходе, посетит зоопарк и посетит Цирк на Цветном бульваре. Не обойдется и без прогулки по Красной площади.

В один из дней их ждут на телеканале «Звезда».\