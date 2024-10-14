Полпредство РТ в РФ передало Финуниверситету благодарность от группы «Север»

Фото: пресс-служба Полпредства РТ в РФ

Заместитель полномочного представителя РТ в РФ Эмиль Файзуллин передал ректору Финансового университета при Правительстве РФ Станиславу Прокофьеву благодарность от командования группировки российских войск «Север». Об этом сообщает пресс-служба Полпредства РТ в РФ в своем Telegram-канале.

Благодарность была вручена на заседании ректората вуза, в котором уже дважды Полпредство Татарстана проводило Московский молодежный форум «Мост Москва — Татарстан».

Фото: пресс-служба Полпредства РТ в РФ

Университет удостоен благодарности от командующего группировкой войск «Север» генерал-полковника Александра Лапина за содействие и поддержку военнослужащих, находящихся в зоне специальной военной операции.

«Мы будем продолжать своими руками, руками наших студентов и преподавателей, изготавливать полезные вещи. И с радостью готовы с вашей помощью доводить их до конкретных людей», — заметил после вручения благодарности ректор Финансового университета.

Ранее, 30 сентября, делегация Татарстана во главе с вице-премьером РТ — полпредом РТ в РФ Равилем Ахметшиным доставила в зону спецоперации партию шефской помощи, сформированную в том числе сотрудниками и студентами Финансового университета. Это были медикаменты и одежда, причем шапки, балаклавы и футболки сшили сами студенты.