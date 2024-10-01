Делегация Татарстана передала шефскую помощь бойцам группировки «Север»

Фото: Полпредство РТ в РФ

Делегация Татарстана доставила очередную партию шефской помощи бойцам группировки «Север». Об этом сообщает пресс-служба Полпредства РТ в РФ.

Сопровождали груз вице-премьер Татарстана — полномочный представитель РТ в РФ Равиль Ахметшин, мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев, глава Тетюшского района РТ Рамис Сафиуллов, депутат Государственной Думы РФ от Татарстана Руслан Гаджиев, предприниматели Рустем Гатауллин (компания «Барсмед») и Рафаэль Фаизов.

В сборе этой партии помощи помимо упомянутых выше лиц также приняли участие сотрудники и студенты Финансового университета при Правительстве РФ, бизнесмены Дагир Смакуев, Ильгиз Исламов, Феликс Жамалиев, заместитель председателя местной религиозной организации «Милосердие» Фанис Хузин.

Татарстанская делегация встретилась с руководством и военнослужащими группировки войск «Север». Военным переданы спецтехника, предметы первой необходимости, продукты питания, медикаменты и одежда (шапки, балаклавы и футболки сшили студенты Финансового университета), а также четыре автомобиля и питбайки. Состав груза был согласован с Министерством обороны РФ.

«За два года, со дня начала специальной военной операции, у нас образовалась группа единомышленников, которая формирует груз и лично доставляет его бойцам. Благодаря командованию группировки „Север“ мы имеем возможность пожать руки бойцам, в том числе из Республики Татарстан, пообщаться с ними за чашкой чая, вручить памятные подарки», — заметил Равиль Ахметшин.

Полпред РТ в РФ вручил отличившимся военным памятную медаль, изготовленную по заказу Полпредства Татарстана к 100-летию со дня рождения генерала армии Махмута Гареева, почетные грамоты и благодарственные письма, а также подарки и часы «Командирские».

После церемонии награждения военнослужащие смогли во время совместного чаепития задать гостям интересующие их вопросы в неформальной обстановке.

Представители Татарстана поблагодарили бойцов за службу, пожелали выдержки и скорейшего возвращения домой к родным.

«Мы поддерживаем постоянную связь с командованием группировки войск „Север“. Стараемся привозить нашим военнослужащим то, что им действительно необходимо — отрабатываем поступающие просьбы. В ближайшее время мы снова приедем к нашим бойцам», — заверил Равиль Ахметшин.

Фото, видео: Полпредство РТ в РФ.