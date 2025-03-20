Полпредство РТ в РФ организует концерт в поддержку казанского детского хосписа

Фото: пресс-служба Полпредства РТ в РФ

Полномочное представительство Татарстана в РФ 26 марта этого года организует в Москве, в Центральном доме культуры железнодорожников, очередной концерт памяти выдающегося дирижера Фуата Мансурова – народного артиста России, Казахстана и Татарстана. Все средства от продажи билетов и благотворительные взносы будут переданы в Региональный общественный благотворительный фонд имени Анжелы Вавиловой в поддержку казанского детского хосписа, сообщает пресс-служба полпредства.

На благотворительный концерт приедет председатель фонда Владимир Вавилов. После потери дочери Анжелы он делает все возможное, чтобы помочь тяжелобольным детям.

В мероприятии примут участие солисты Большого театра России, Мариинского театра и Московского театра «Новая Опера», победители музыкальных телевизионных проектов и престижных международных конкурсов: Альбина Шагимуратова, Марат Гали, Рузиль Гатин, Венера Гимадиева, Екатерина Воронцова, Эльмира Калимуллина, Евгения Красилова, Владимир Кудашев, Ильяс Невретдинов, Айдар Салахов и другие.

За дирижерский пульт встанет ученица Фуата Мансурова, народная артистка РТ Анна Гулишамбарова. Концерт пройдет в сопровождении Молодежного симфонического оркестра «Новая музыка» Казанского музыкального колледжа имени И. В. Аухадеева. В качестве режиссера и ведущего памятного вечера выступит заслуженный артист РТ Альберт Жалилов.

Полпредство РТ в РФ приглашает желающих посетить концерт и стать благотворителем, выбрав один из вариантов:

1) приобретение электронных билетов на концерт на сайте tickets.zamancha.ru или в самом полпредстве,

2) осуществление благотворительного взноса непосредственно на концерте,

3) перечисление благотворительной помощи по нижеследующим банковским реквизитам:

номер расчетного счета: 40703810600020000198

наименование банка: ПАО «Ак Барс» банк г. Казани

номер корреспондентского счета: 30101810000000000805

БИК: 049205805, ИНН: 1660064436

ОКВЭД 88.10 «Оказание социальных услуг».

В комментарии к платежу просьба указать «благотворительное пожертвование, Москва».

Вопросы по билетам и благотворительным взносам можно задать по телефонам – 8 (495) 915-53-24 и 8-916-315-45-75, а также по электронной почте – tatarstanmsk@mail.ru.