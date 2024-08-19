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Владимир Вавилов: Моя заветная мечта — открыть еще два хосписа
О желании открыть в Татарстане еще два хосписа рассказал депутат Государственного Совета РТ, председатель правления Общественного благотворительного фонда помощи детям, больным лейкемией, имени Анджелы Вавиловой Владимир Вавилов.
«Моя заветная мечта — открыть еще два хосписа: на юго-востоке и северо-востоке республики, хотя бы по 20 коек в Набережных Челнах и Альметьевске», — сообщил Вавилов журналистам в рамках автобусного марафона «„Единая Россия“ объединяет» в Верхнеуслонском районе.
Он отметил, что второй хоспис в Казани имеет 80 коек, которые практически полностью загружены. «Мы уже оказали помощь более чем 500 людям. К сожалению, нуждающихся очень много. Сейчас заработал регистр паллиативных пациентов, куда вносятся списки нуждающихся», — подчеркнул спикер.
Вавилов добавил, что в хосписах работают прекрасные врачи и медсестры.
«Хочется во всех районах открыть кабинеты паллиативной помощи. В Верхнем Услоне кабинет открыли, и он прекрасно работает. Люди довольны. Десять кабинетов в районах мы открыли», — заключил он.
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