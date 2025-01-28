Полпред РТ в РФ вручил благодарности Раиса Татарстана за организацию «Игр будущего»

Фото: пресс-служба Полпредства РТ в РФ

Заместитель Премьер-министра РТ — полномочный представитель РТ в РФ Равиль Ахметшин вручил благодарности Раиса Татарстана Рустама Минниханова сотрудникам АНО «Агентство развития компьютерного и иных видов спорта». Об этом сообщает пресс-служба полпредства.

Представители Агентства развития компьютерного и иных видов спорта удостоены благодарностей руководителя республики за плодотворный труд и большой вклад в подготовку и проведение международного мультиспортивного турнира «Игры будущего».

Фото: пресс-служба Полпредства РТ в РФ

Благодарностями отмечены генеральный директор агентства Антон Каре, первый заместитель генерального директора Игорь Столяров и советник генерального директора Дмитрий Годунов.

«Турнир „Игры будущего“ вошли в историю Татарстана и России в целом. Он объединил много стран, собрал огромное количество участников. Конечно, игры запомнятся как и невероятное по красоте зрелище. Спасибо вам за большую работу. И Рустам Нургалиевич попросил еще раз передать вам слова благодарности и пожелать большого будущего вашей организации», — заметил Равиль Ахметшин.

«Независимо от судьбы этого международного проекта, Казань уже вошла в историю как первая столица нового международного спортивного турнира», — отметил в свою очередь Антон Каре.

Фото: пресс-служба Полпредства РТ в РФ

Автономная некоммерческая организация «Агентство развития компьютерного и иных видов спорта» была создана в марте 2022 года для формирования нового технологического и спортивного продукта. В короткие сроки агентство разработало механику реализации проекта, технические правила соревнований и другие необходимые документы по дисциплинам, вошедшим в перечень первых «Игр будущего».

Именно силами сотрудников агентства была создана Всероссийская федерация фиджитал-спорта. Сейчас АНО является членом международной Федерации фиджитал-спорта со стороны России и проводит всероссийские фиджитал-игры для отбора лучших команд нашей страны на предстоящие «Игры будущего». Они состоятся в ОАЭ (в ноябре 2025 года) и Казахстане (в 2026 году).

Первый мультиспортивный турнир «Игры будущего» проходил в Казани с 21 февраля по 3 марта. Участниками соревнований по 21 фиджитал-дисциплине стали более 2 тыс. спортсменов из 116 стран. Число просмотров онлайн-трансляций «Игр будущего» достигло 2,2 млрд. Подробнее читайте в материале «Россия открыла двери и сказала миру welcome»: как в Москве подвели итоги «Игр будущего».