Экономика 26 августа 2025 15:45

Полпред РТ в РФ презентовал в Китае торгово-экономический потенциал Татарстана

Фото: пресс-служба Полпредства РТ в РФ

Находящийся с рабочей поездкой в Китае вице-премьер Татарстана – полномочный представитель РТ в РФ Равиль Ахметшин рассказал об экономике республики на Четвертом круглом столе по региональному сотрудничеству в Северо-Восточной Азии. Об этом сообщает пресс-служба полпредства.

Мероприятие состоялось в рамках международной выставки-ярмарки XV ЭКСПО «Китай – Северо-Восточная Азия». Его участниками стали представители регионов Северо-Восточной Азии, руководители международных организаций, дипломаты Северо-Восточной Азии в Китае.

Принимающую сторону представил вице-губернатор китайской провинции Цзилинь Лю Кай.

Ахметшин выступил на круглом столе с презентацией и докладом о торгово-экономическом, инвестиционном и культурном потенциале Татарстана.

Республику на кругом столе также представлял руководитель Торгово-экономического представительства РТ в Китае Евгений Горшков.

Спикерами круглого стола стали генеральный секретарь Федерации местных органов власти стран Северо-Восточной Азии Линь Биньчжэн, генеральный секретарь Секретариата сотрудничества Китая, Японии и Южной Кореи Ли Чжаопо, представители префектур Симанэ, Утори и Мияги Японии, а также другие официальные лица.

Полпред РТ в РФ обсудил вопросы сотрудничества с губернатором китайской провинции Цзилинь
