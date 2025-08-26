news_header_top
Экономика 26 августа 2025 13:33

Полпред РТ в РФ обсудил вопросы сотрудничества с губернатором китайской провинции Цзилинь

Фото: пресс-служба Полпредства РТ в РФ

Находящийся с рабочей поездкой в Китае вице-премьер Татарстана – полномочный представитель РТ в РФ Равиль Ахметшин принял участие в протокольной встрече руководителей Народного правительства провинции Цзилинь с главами российских делегаций, которые прибыли в КНР для участия в ЭКСПО «Китай – Северо-Восточная Азия». Об этом сообщает пресс-служба полпредства.

Равиль Ахметшин поблагодарил губернатора провинции Цзилинь Ху Юйтина за приглашение на ЭКСПО и теплый прием, а также передал наилучшие пожелания от Раиса Татарстана Рустама Минниханова.

Кроме того, полпред РТ в РФ пригласил делегацию провинции для установления тесного торгово-экономического сотрудничества посетить международные мероприятия, проходящие на территории Татарстана.

Ху Юйтин в свою очередь высказал надежды на углубление сотрудничества с Татарстаном в разных областях.

Во встрече также принял участие руководитель Торгово-экономического представительства РТ в КНР Евгений Горшков.

Ранее, в апреле 2024 года, город Чанчунь провинции Цзилинь посетил Рустам Минниханов.

