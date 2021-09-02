Полпред РТ в РФ обсудил расширение сотрудничества с Сирией с послом России в Дамаске

Вице-премьер Татарстана — полномочный представитель РТ в РФ Равиль Ахметшин обсудил с представителем Президента России по развитию отношений с Сирийской Арабской Республикой, Чрезвычайным и Полномочным послом РФ в САР Александром Ефимовым расширение сотрудничества между Татарстаном и Сирией.

В беседе также принял участие посол по особым поручениям Владимир Сторожев, сообщает пресс-служба Полпредства РТ в РФ.

Стороны обсудили перспективы укрепления и расширения двустороннего сотрудничества между Татарстаном и Сирией, в том числе по направлению деятельности Группы стратегического видения «Россия — Исламский мир».

Ахметшин рассказал послу в Дамаске, что по инициативе Полпредства РТ в РФ делегация Татарстана дважды посещала Сирию (в октябре и декабре 2020 года) при поддержке Министерства обороны России. Он также заметил, что в 2021 году полпредство планирует еще одну поездку в Сирию.

Ахметшин и Ефимов в ходе разговора отметили, что ключевыми целями совместной работы является восстановление мира на сирийской земле и дальнейшее укрепление дружеских отношений между Россией и Сирией.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что полпред РТ в РФ встретился с председателем Татарской автономии Рязанской области.