Ахмедшину рассказали о планах по открытию памятника Сююмбике в городе Касимов

Председатель Татарской автономии Рязанской области Ильдар Бикуев на встрече с заместителем Премьер-министра Республики Татарстан — Полномочным представителем Республики Татарстан в РФ Равилем Ахметшиным 1 сентября поделился планами на открытие в городе Касимов памятника царице Сююмбике, приуроченного к 1100-летию принятия ислама в Волжской Булгарии. Об этом сообщили в пресс-службе Полномочного представительства РТ в РФ.

Согласно историческим данным, царица Сююмбике провела последние дни своей жизни в Касимове, где и была похоронена.

Памятник правительнице Казанского ханства, изготовленный заслуженным художником РФ Вениамином Сидоренко, будет установлен в реконструированном сквере, на берегу Оки, названном в честь царицы.

Проект реализуется Духовным управлением мусульман России совместно с автономией Рязанской области при личной поддержке муфтия Равиля Гайнутдина.

Председатель Татарской автономии Рязанской области также пригласил Ахметшина на торжественное мероприятие открытия памятной доски заслуженному учителю РСФСР, ветерану ВОВ Ахмеду Ишимбаеву, который был почетным жителем Касимова. Одна из улиц города, а также Татарский центр культуры и искусств названы в его честь.