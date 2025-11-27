Полпред РТ в РФ обсудил новые проекты с завкафедрой журналистики МПУ Леонидом Толчинским

Фото: пресс-служба Полпредства РТ в РФ

Вице-премьер РТ – полномочный представитель РТ в РФ Равиль Ахметшин встретился с заместителем директора Института издательского дела и журналистики Московского политеха и заведующим кафедрой журналистики этого вуза Леонидом Толчинским. Об этом сообщает пресс-служба полпредства.

Леонид Толчинский многие годы проработал в татарстанской журналистике. С 2008 по 2016 год он занимал пост генерального директора ИА «Татар-информ», с 2016 по 2024 год руководил Высшей школой журналистики и медиакоммуникаций КФУ. С начала 2025-го – заведующий кафедрой журналистики и массовых коммуникаций МПУ.

На новом месте работы опытный медиаменеджер занимается воспитанием молодых практикующих журналистов, прививает им необходимые знания и навыки.

Ахметшин и Толчинский обсудили совместные проекты, к реализации которых Полпредство РТ в РФ и Московский политех приступят в ближайшее время. При вузе создано татарстанское землячество, оно входит в состав Совета молодежи при полпредстве.

В беседе также принял участие журналист Олег Павлов, один из активных участников Медиаклуба при Полпредстве РТ в РФ.

Сегодня Московский политехнический университет отмечает свое 160-летие.