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Полпред РТ в РФ и ректор Финансового университета обсудили вопросы сотрудничества
Вице-премьер — полномочный представитель РТ в РФ Равиль Ахметшин обсудил вопросы сотрудничества Татарстана и Финансового университета при Правительстве России с ректором вуза Станиславом Прокофьевым. Об этом сообщает пресс-служба полпредства.
В прошлом, 2023 году были подписаны соглашение о сотрудничестве с университетом и дорожная карта совместных мероприятий.
Кроме того, полпред поблагодарил ректора за помощь и поддержку при проведении Московского молодежного форума «Мост Москва — Татарстан». В 2023 и 2024 годах мероприятие проводилось в лучшем зале Финансового университета — Нобелевском.
Во встрече, которая состоялась в полномочном представительстве, также приняли участие проректор вуза по экономической и финансовой работе Амина Хусаинова, заместители полпреда Ильдар Мухамедьяров и Эмиль Файзуллин.
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