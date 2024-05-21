Полпред РТ в РФ и ректор Финансового университета обсудили вопросы сотрудничества

Фото: пресс-служба Полпредства РТ в РФ

Вице-премьер — полномочный представитель РТ в РФ Равиль Ахметшин обсудил вопросы сотрудничества Татарстана и Финансового университета при Правительстве России с ректором вуза Станиславом Прокофьевым. Об этом сообщает пресс-служба полпредства.

В прошлом, 2023 году были подписаны соглашение о сотрудничестве с университетом и дорожная карта совместных мероприятий.

Кроме того, полпред поблагодарил ректора за помощь и поддержку при проведении Московского молодежного форума «Мост Москва — Татарстан». В 2023 и 2024 годах мероприятие проводилось в лучшем зале Финансового университета — Нобелевском.

Во встрече, которая состоялась в полномочном представительстве, также приняли участие проректор вуза по экономической и финансовой работе Амина Хусаинова, заместители полпреда Ильдар Мухамедьяров и Эмиль Файзуллин.