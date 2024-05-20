Татарстан вошел в топ-10 регионов по продолжительности успешной жизни

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Республика Татарстан по итогам 2023 года заняла восьмое место среди регионов России по продолжительности успешной жизни. Рейтинг субъектов Федерации составлен исследователями Финансового университета при Правительстве РФ.

В Татарстане доля тех, кто полностью или в основном доволен своей жизнью, составила 88%, а средняя ожидаемая продолжительность жизни равнялась 75,3 года. В результате на жителя РТ пришлось 65,9 года успешной жизни.

«В качестве метрики качества жизни мы используем „годы успешной жизни“ — произведение средней ожидаемой продолжительности жизни на долю тех, кто полностью или в основном доволен ею. <…> ожидаемая продолжительность жизни отвечает за объективную составляющую оценки, а доля довольных жизнью людей — за субъективную. Они балансируют друг друга <…>», — пояснил руководитель проекта — директор Института социально-экономических исследований Финансового университета Алексей Зубец.

Лидерами рейтинга стали Карачаево-Черкесия с 69,6 года успешной жизни, Ненецкий автономный округ (69,3 года) и Чечня (69,2 года). Места с четвертого по седьмое заняли Алтай, Мордовия, Чувашия и Северная Осетия — Алания, а девятое и десятое — Марий Эл и Дагестан.

Москва разместилась на 13-м месте (64,4 года успешной жизни), а Санкт-Петербург — на 23-м (62,3 года). Наименьшей продолжительность успешной жизни оказалась в Забайкальском крае (51,1 года), Сахалинской области (49,4 года) и Еврейской автономной области (35,5 года).

По мнению составителей рейтинга, именно высокая продолжительность успешной жизни удерживает россиян от переезда из регионов, попавших в топ-10, даже если уровень дохода там оставляет желать лучшего.

В целом по России средняя продолжительность успешной жизни выросла с 55 лет успешной жизни в 2018 году до 60 в 2023-м. С таким показателем РФ «имеет основания претендовать ориентировочно на 45-е место в мировом рейтинге, между Кипром и Венгрией».

Стоит отметить, что мировой топ-10 государств по продолжительности успешной жизни включает только европейские страны. Это Исландия, Норвегия, Нидерланды, Швейцария, Финляндия, Испания, Швеция, Дания, Австрия и Италия.