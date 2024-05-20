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Татарстан вошел в топ-10 регионов по продолжительности успешной жизни
Республика Татарстан по итогам 2023 года заняла восьмое место среди регионов России по продолжительности успешной жизни. Рейтинг субъектов Федерации составлен исследователями Финансового университета при Правительстве РФ.
В Татарстане доля тех, кто полностью или в основном доволен своей жизнью, составила 88%, а средняя ожидаемая продолжительность жизни равнялась 75,3 года. В результате на жителя РТ пришлось 65,9 года успешной жизни.
«В качестве метрики качества жизни мы используем „годы успешной жизни“ — произведение средней ожидаемой продолжительности жизни на долю тех, кто полностью или в основном доволен ею. <…> ожидаемая продолжительность жизни отвечает за объективную составляющую оценки, а доля довольных жизнью людей — за субъективную. Они балансируют друг друга <…>», — пояснил руководитель проекта — директор Института социально-экономических исследований Финансового университета Алексей Зубец.
Лидерами рейтинга стали Карачаево-Черкесия с 69,6 года успешной жизни, Ненецкий автономный округ (69,3 года) и Чечня (69,2 года). Места с четвертого по седьмое заняли Алтай, Мордовия, Чувашия и Северная Осетия — Алания, а девятое и десятое — Марий Эл и Дагестан.
Москва разместилась на 13-м месте (64,4 года успешной жизни), а Санкт-Петербург — на 23-м (62,3 года). Наименьшей продолжительность успешной жизни оказалась в Забайкальском крае (51,1 года), Сахалинской области (49,4 года) и Еврейской автономной области (35,5 года).
По мнению составителей рейтинга, именно высокая продолжительность успешной жизни удерживает россиян от переезда из регионов, попавших в топ-10, даже если уровень дохода там оставляет желать лучшего.
В целом по России средняя продолжительность успешной жизни выросла с 55 лет успешной жизни в 2018 году до 60 в 2023-м. С таким показателем РФ «имеет основания претендовать ориентировочно на 45-е место в мировом рейтинге, между Кипром и Венгрией».
Стоит отметить, что мировой топ-10 государств по продолжительности успешной жизни включает только европейские страны. Это Исландия, Норвегия, Нидерланды, Швейцария, Финляндия, Испания, Швеция, Дания, Австрия и Италия.
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