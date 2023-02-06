Ахметшин о новом заместителе: Знания Гарифуллина понадобятся при подготовке KazanForum

Фаннур Гарифуллин имеет высокий уровень подготовки и большое желание быть полезным своей родной республике. Такое мнение о своем новом заместителе высказал полномочный представитель Татарстана в России Равиль Ахметшин.

«Фаннур Фаргатович Гарифуллин – хорошо подготовленный кадр. Родился в Набережных Челнах, рос в татарской семье. В нем оставалось желание быть полезным родной республике. Услышав от него намек на это, мы с удовольствием пригласили его на вакантную должность – заместителя Полномочного представителя. Сегодня его первый рабочий день в новой должности, а он уже озвучил много планов и предложений», – поделился Ахметшин.

По его словам, Гарифуллин уже работал в полпредстве РТ в РФ с 2013 по 2021 год – тогда он заведовал сектором по обеспечению программ в области экономики, инновационной и инвестиционной деятельности, а затем возглавил отдел по взаимодействию с органами государственной власти по обеспечению деятельности руководства Татарстана. После был переведен в систему МИД РФ и занимал пост атташе генерального консульства России во Львове.

«Но после определенных событий консульство закрыли, поэтому служебную командировку ему пришлось прервать», – сказал Ахметшин, добавив, что Гарифуллин хорошо разбирается в международных и экономических вопросах и имеет богатый опыт работы с посольствами разных стран, инвесторами.

Он уверен, что знания нового заместителя будут очень полезны в рамках подготовки к Международному экономическому форуму «Россия — Исламский мир: KazanForum», который пройдет в мае этого года.

Ранее Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов подписал указ о назначении Гарифуллина заместителем полпреда Татарстана в России.