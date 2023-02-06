Минниханов назначил заместителя полпреда Татарстана в России

Фаннур Гарифуллин назначен заместителем полпреда Татарстана в России. Соответствующий указ подписал Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов.

«Назначить Гарифуллина Фаннура Фаргатовича заместителем полномочного представителя Республики Татарстан в Российской Федерации — заведующим отделом координации международных и экономических связей полномочного представительства Республики Татарстан в Российской Федерации», — говорится в документе.

Напомним, что 6 февраля в Татарстане вступили в силу поправки к Конституции республики, касающиеся наименования должности ее руководителя. С сегодняшнего дня она официально звучит как Глава — Раис Республики Татарстан.