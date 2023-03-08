Полпред Президента в ПФО поздравил жительниц округа с Международным женским днем

Полномочный представитель Президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров поздравил жительниц округа с Международным женским днем.

Комаров отметил, что 8 Марта – еще один прекрасный повод поблагодарить женщин за ежедневное терпение, заботу и любовь. «Для каждого мужчины внимание и поддержка любимой женщины бесценны. Вдохновляя нас, вы сами достигаете больших успехов. В экономике и политике, в науке и искусстве, на производстве вы доказываете: чисто мужских профессий не существует. И ваше обаяние помогает вам в семье и на работе», – написал Комаров.

Полпред пожелал всем женщинам здоровья, счастья и любви.

Ранее жительниц Татарстана с Международным женским днем поздравил Раис республики Рустам Минниханов.