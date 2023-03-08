«Сочетаются самые прекрасные качества»: Минниханов поздравил женщин Татарстана с 8 Марта

8 Марта – весенний праздник, который наполнен теплотой, радостью, улыбками и искренними чувствами. Каждая женщина уникальна и неповторима, отметил Раис Татарстана Рустам Минниханов в поздравлении по случаю Международного женского дня.

«Мы восхищаемся вашей способностью совмещать труд с домашними делами и заботой о близких. В вас сочетаются самые прекрасные качества, вы создаете уют и комфорт, бережёте семейный очаг, отдаёте всю свою любовь! Тепло, доброта и щедрость женского сердца одинаково нужны взрослым и детям. Потому этот весенний праздник наполнен особенной признательностью к женщине как олицетворению любви, красоты, материнства и миролюбия.

Мы всемерно признательны своим матерям, с молоком которых впитали любовь к родному языку, культуре и традициям, нашим женам, многодетным семьям, воспитывающим приемных сыновей и дочерей, всем, кто посвятил себя столь благородному делу. Особое звучание это приобретает в Год педагога и наставника, проводимый в России, и в Год национальных культур и традиций в Татарстане.

Женщины активно трудятся в различных сферах: занимаются образовательной и культурной деятельностью, наукой и предпринимательством, работают в промышленности и в сфере государственного управления. Мы знаем, как много женщин трудится на различных ответственных участках наравне с мужчинами, и перед вами нет никаких преград.

Неизменно высоких слов благодарности и поддержки заслуживают наши почтенные женщины-ветераны и дети войны, вынесшие на своих хрупких плечах страшную тяжесть Великой Отечественной, а также матери, жёны солдат и офицеров, которые сегодня защищают Россию в ходе специальной военной операции. Слова уважения женщинам, которые несут военную службу, трудятся в социальной сфере и медицине, спасая жизни людей, женщинам-учителям, которые обучают и воспитывают патриотов, раскрывают таланты детей. Мы гордимся вами и ценим вас!

Дорогие женщины! Вы вносите огромный вклад в развитие родного Татарстана и всего нашего государства, оставаясь при этом любящими жёнами, матерями, мудрыми наставницами, хранительницами духовно-нравственных, семейных ценностей.

От всей души желаю вам счастья, жизненного оптимизма, крепкого здоровья, надежды, любви и понимания!» – говорится в тексте поздравления.