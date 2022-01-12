Полпред Президента в ПФО поздравил сотрудников прокуратуры с профессиональным праздником

Полномочный представитель Президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров поздравил сотрудников и ветеранов прокуратуры с профессиональным праздником — Днем работника прокуратуры и с 300-летием надзорного ведомства.

Комаров подчеркнул, что «роль надзорного ведомства заметна и значима практически во всех отраслях правового регулирования». В сфере особого внимания, по словам полпреда, — соблюдение прав граждан и предпринимателей, противодействие коррупции, терроризму и экстремизму и многие другие вопросы.

Он отметил высокий профессионализм и компетентность сотрудников прокуратуры, которые обеспечивают защиту законных прав и интересов граждан и государства. Сохранение стабильной ситуации, сказал Комаров, во многом зависит от должной организации работы прокуратуры и ее и принципиальной позиции.

Комаров пожелал сотрудникам и ветеранам здоровья, благополучия и дальнейшей плодотворной работы.

Ранее с 300-летием основания прокуратуры сотрудников и ветеранов поздравил Президент России Владимир Путин.

Глава государства отметил, что прокуратура по-прежнему «ставит прочный заслон организованной преступности, экстремизму, коррупции, контролирует расходование бюджетных средств на национальные проекты и выполнение оборонного заказа».